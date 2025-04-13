رئيس وزراء اليابان يتعهد بإقناع أمريكا بأن التعريفات الجمركية لا تصب في مصلحتها

تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم /الأحد/ بإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن التعريفات الجمركية التي فرضتها مؤخرا لا تصب في مصلحتها ولن تفيد صناعتها.

وقال إيشيبا - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن حكومته تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن التعريفات الجمركية، إلا أن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت..مشيرا إلى أن اليابان كانت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، كما قامت بتوفير فرص عمل هناك أكثر من أي دولة أخرى.

كما تعهد إيشيبا بأن اليابان ستواصل التفاوض لإقناع الإدارة الأمريكية بأن التعريفات الجمركية ليست ملائمة للبلاد للمساعدة في تعزيز صناعتها، موضحا أن بلاده ستحث ليس فقط الرئيس الأمريكي، بل حكام الولايات بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات السياسية الأخرى، على مراجعة التعريفات الجمركية.