في دمشق.. أجواء روحانية في قداس أحد الشعانين بكاتدرائية مار جرجس

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والرجاء، ترأس المطران مار يوسف بالي، المعاون البطريركي، صباح اليوم، القداس الإلهي احتفالًا بأحد الشعانين، وذلك في كاتدرائية مار جرجس البطريركية بدمشق، وسط حضور شعبي كبير من أبناء الطائفة، إلى جانب شمامسة وكهنة وشخصيات كنسية واجتماعية بارزة.

انطلاق زياح الشعانين التقليدي

وشهد الاحتفال انطلاق زياح الشعانين التقليدي، حيث رفع الأطفال أغصان الزيتون وسعف النخل، مردّدين التراتيل الخاصة بهذه المناسبة التي تُخلّد دخول السيد المسيح إلى أورشليم كملكٍ ومخلّص، وسط هتافات: “هوشعنا! مبارك الآتي باسم الرب!”

وخلال عظته، شدد المطران بالي على معاني أحد الشعانين، مؤكدًا أن العيد يمثل دعوة للتواضع والرجاء، وقال: “كما دخل الرب إلى أورشليم باتضاع وسلام، هكذا يرغب أن يدخل قلوبنا لا كملك أرضي، بل كمخلّص يهب الحياة الأبدية.”

ودعا إلى التحضير الروحي لأسبوع الآلام من خلال التأمل في محبة المسيح، والانفتاح على النعمة الإلهية عبر الصلاة والمصالحة.

وتخلل القداس تراتيل طقسية قدّمها جوق الكاتدرائية، ما أضفى على الأجواء طابعًا روحانيًا مميزًا، تفاعل معه الحاضرون بخشوع وفرح. واختُتم الاحتفال بزياح داخل الكنيسة، تبادل خلاله المؤمنون التهاني بهذه المناسبة المقدسة.

ويُعد أحد الشعانين من أبرز الأعياد في التقويم المسيحي، ويمهد للدخول في الأسبوع المقدس الذي تتجلى فيه أسمى معاني الفداء والمحبة الإلهية.