استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 13 أبريل 2025.

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5343 جنيهات للبيع، 5309 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا للبيع، 4645 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3754 جنيهًا للبيع، 3981 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3117 جنيهًا للبيع، 3097 جنيهات للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 37400 ألف جنيه للبيع، 37160 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 166182 جنيهًا للبيع، 165115 جنيهًا للشراء.