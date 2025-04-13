وسط أجواء روحانية.. كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا بيشوي بطنطا تحتفل بعشية أحد الشعانين

شهدت كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا بيشوي بمدينة طنطا، احتفال عيد أحد الشعانين، وسط أجواء روحانية مميزة ومشاركة واسعة من شعب الكنيسة.

صلوات وابتهالات تمهيدًا لأسبوع الآلام

أقيمت الصلوات والقراءات الطقسية الخاصة العيد، وارتفعت الترانيم القبطية التي تعبّر عن فرح دخول السيد المسيح إلى أورشليم، في وقت تستعد فيه الكنيسة لبداية أسبوع الآلام الذي يحمل أعمق معاني الفداء والتأمل في حياة السيد المسيح وآلامه.

مشاركة خاشعة وتنظيم محكم

حضر القداس عدد كبير من الأسر القبطية وأبناء الكنيسة من مختلف الأعمار، حيث تزيّنت الكنيسة بسعف النخيل وزينة رمزية تعبّر عن المناسبة، بينما تولّى خدام الكنيسة التنظيم الداخلي ومساعدة الحضور، وسط أجواء من النظام والخشوع.

كلمة روحية حول معنى أحد الشعانين

وخلال القداس، قدّم أحد الآباء الكهنة كلمة روحية تناول فيها رمزية العيد قائلاً: “كما رحّب الشعب بالسيد المسيح بسعف النخيل، نُرحب نحن به اليوم في قلوبنا بالتوبة والمحبة، استعدادًا لعبور أسبوع الآلام بعيون روحية وإيمان حي.”