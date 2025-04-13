أسعار العملات اليوم الأحد 13 أبريل 2025

تباينت أسعار العملات العربية الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 51.2735 جنيه للشراء، 51.4113 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي متوسط سعر 56.7495 جنيه للشراء، 56.9071 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ متوسط سعره 66.2915 جنيه للشراء، 66.4953 جنيه للبيع، في حين وصل الفرنك السويسري إلى 61.0471 جنيه للشراء، 61.2403 جنيه للبيع.

والين الياباني (لكل 100 ين)، سجل متوسط سعر 35.2298 جنيه للشراء، 35.3269 جنيه للبيع.

أما اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر 6.9950 جنيه للشراء، 7.0141 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وسجل الريال السعودي متوسط سعر 13.6584 جنيه للشراء، 13.6965 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فبلغ 13.9584 جنيه للشراء، 13.9978 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي أحد أعلى أسعار العملات مقابل الجنيه، حيث بلغ 166.7972 جنيه للشراء، 167.2999 جنيه للبيع.