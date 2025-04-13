اليوم.. محاكمة المتهم بطعن زميله داخل جامعة حلوان

تنظر محكمة القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بطعن زميله البلوجر داخل حرم جامعة حلوان إثر خلاف نشب بينهما داخل الحرم الجامعي ما أدى إلى إصابة المجني عليه بإصابات خطيرة.

أمر الإحالة

وفي وقت سابق كشف أمر الإحالة في القضية رقم 24738 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 4285 لسنة 2024 كلي حلوان، أن النيابة العامة تتهم ض. خ، طالب لأنه في يوم 25/12/2024 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه عمر ناصر توفيق حسن عمدًا، إثر خلاف بينهما تعدى على إثره عليه مستخدمًا سلاحًا أيضًا مطواة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل جامعة حلوان، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد أبو بكر، معاون مباحث حلوان، إلى مكان الواقعة.



وأظهرت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب سخرية المتهم من فيديوهات تيكتوك التي ينشرها المجني عليه، وتطورت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أمام المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأمرت النيابة بالتحقيق الفوري مع المتهم والاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

وأثارت الواقعة استياءً واسعًا في الأوساط الجامعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المستخدمين بتشديد العقوبات على مثل هذه الاعتداءات لضمان سلامة الطلاب داخل الحرم الجامعي.