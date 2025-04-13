محاكمة المتهمين بقتل طالب في مشاجرة بالزيتون اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل طالب في مشاجرة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة.

اعتراف المتهمين

وفي وقت سابق أقر المتهمون بارتكاب الجريمة، كما أن أحداث الواقعة تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين من التحريات الأولية، أن وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول “المتوفى ونجلى خالته”، طرف ثان "عاطل، و 2 من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تفاصيل القبض علي المتهمين بقتل طالب فى الزيتون

وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت جهات التحجقيق التحقيقات بالواقعة.

وبعد تولي جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة قررت إحالة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، للمحاكمة العاجلة.