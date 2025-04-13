الجنايات تنظر استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة الابتزاز

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له على شبكة الإنترنت .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

تحقيقات النيابة

كشفت التحقيقات، أن المجنى عليه تعرف على فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ودار بينهما أحاديث، حيث طلبت منه الفتاة تصوير نفسه فى أوضاع مخلة كنوع من المزاح وإرسالها لها وقامت المتهمة بإعطاء الفيديو والصور لأحد أقارب المجنى عليه توجد بينهما خلافات عائلية، حيث قام المتهم بابتزاز المجنى عليه بالصور وطلب منه الحصول على 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور الفاتحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها المتقدم.