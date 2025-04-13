اليوم.. استئناف المتهم بقتل عامل لسرقته فى الجيزة على حكم إعدامه

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف عامل على حكم إعدامه شنقا، في واقعة اتهامه وآخرين بقتل عامل عقب استدراجه لسرقته.

التحقيقات بواقعة مقتل شاب بالجيزة

كما أوضحت جهات التحقيق أن جناية القتل ارتبطت بجنحة سرقة، حيث إنهما في ذات الزمان سرقا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلًا من داخل مكان مسكون على النحو الوارد في التحقيقات.

وقالت جهات التحقيق المختصة أن المتهمين خطفا المجني عليه بطريق التحايل، حيث استدرجاه إلى مسكن المتهم الأول موهمين إياه بعرض إحدى الوحدات السكنية عليه، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إبعاده عن أعين الرقباء، كما حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وقطعة قماش مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

الحكم بإعدام المتهم

وقضت محكمة جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، فى وقت سابق بمعاقبة عاملين بالإعدام شنقا، لاتهامهما وآخرين في واقعة خطف عامل في العمرانية بسلاح ناري "فرد خرطوش" وقتله شنقا بقطعة قماش، عقب استدراجه إلى مكان ناءٍ ليلًا بحجة عرض إحدى الشقق السكنية بغرض سرقته.