حالة الطقس اليوم الأحد في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد فى مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم الاحد

كما يشهد اليوم الأحد فرص أمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وتمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على أغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 15 درجة.

طقس مصر

واوضحت الارصاد حالة الطقس المتوقعة في الفترة من اليوم الاحد 13 أبريل حتى الجمعة 18 ابريل، أوضحت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

حالة الطقس في مصر

وأضافت يشهد، اليوم الأحد، فرص أمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وتمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الى ان الاثنين 14 ابريل، يشهد امطارا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على أغلب الانحاء.

ومن الثلاثاء 15 ابريل الى الجمعة 18 ابريل، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وكشفت عن أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23_26 درجة والصغرى 15_16 درجة وجنوب الصعيد من 28_34 درجة، والصغرى من 13_ 16 درجة.