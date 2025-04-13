من الفرح إلى الحزن.. تحول نهاية يوم أحد الشعانين

رغم أن الأحد يبدأ بطقس احتفالي مبهج، إلا أن نهايته تشهد تحوّلًا رمزيًا، حيث تُغلق ستر الهيكل وتُغيّر الكنيسة ألحانها إلى النغمة الحزينة، في ما يُعرف بـ”خدمة البصخة”.

بعد انتهاء القداس، ترفع الألحان وتبدأ “صلاة البصخة” مساء الأحد، وهي صلوات خاصة تستمر طوال أسبوع الآلام حتى يوم الجمعة العظيمة.

أسبوع يومي من الصلوات والتامل في الام المسيح

تعد “صلاة البصخة” من أقدس طقوس السنة القبطية، وتستمر على مدار أسبوع كامل، من مساء أحد الشعانين وحتى الجمعة العظيمة، حيث تقام صلوات صباحًا ومساءً، وتُتلى فيها قراءات من الأناجيل الأربعة، تُركز على مراحل آلام المسيح وصلبه.

وتتبدل ملامح الكنائس خلال هذا الأسبوع، فتستبدل الزينة بالسواد، وتطفأ الأنوار جزئيًا، وتقرا النبوات والمزامير بتأمل، في طقس يجمع بين الحزن والرجاء في القيامة.