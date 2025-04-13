حماس تدين قصف مستشفى المعمداني وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة فجر اليوم الأحد، واعتبرته جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن قصف طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى، وتشريد المرضى والجرحى، يمثل استمرارًا لسلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الجريمة تكشف مجددًا طبيعة الكيان الإسرائيلي ككيان إجرامي مارق يتجاوز كافة القوانين والأعراف الدولية، ويعمل تحت غطاء أمريكي ودولي متواطئ.

وتساءلت الحركة عن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والقانونية، وعلى رأسها مجلس الأمن، تجاه هذه الجرائم غير المسبوقة، والتي تشمل قصف المستشفيات وارتكاب المجازر داخلها، والتنكيل بالمرضى والجرحى وتشريدهم في الشوارع.

وحملت حماس الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدة أنها ما كانت لتقع لولا الدعم السياسي والعسكري الممنوح من واشنطن للاحتلال.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الصارخة، وتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية في مواجهة الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.

وفي ختام بيانها، شددت حماس على أن شعوب الأمة العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، مطالبون اليوم بالتصدي لهذا الاستفراد الإجرامي بالشعب الفلسطيني، وتصعيد الحراك الجماهيري والضغط بكافة الوسائل لوقف المجازر المستمرة في القطاع.