أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الأحد 13 أبريل 2025

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الأحد 13 ابريل 2025 تحركات ملحوظة في أسعار أبرز العملات المشفرة، وسط تباين في نسب النمو والتراجع عبر مختلف الأصول الرقمية. فيما يلي نظرة شاملة على أداء أبرز العملات من حيث السعر، حجم التداول، ونسبة التغير اليومي والأسبوعي.

بيتكوين تواصل الصعود

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة 2.65% خلال آخر 24 ساعة ليصل إلى نحو 85,415.2 دولارًا، بحجم تداول يومي بلغ 25.16 مليار دولار، مما يعكس سيطرة قوية على السوق بنسبة 34.62%. وبلغت القيمة السوقية لبيتكوين نحو 1.70 تريليون دولار.

إيثريوم تتعافى رغم التراجع الأسبوعي

حققت إيثريوم (ETH) مكاسب يومية قوية بلغت 4.88% لتصل إلى 1,630.67 دولارًا، رغم تسجيلها تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 9.61%، فيما بلغ حجم التداول اليومي نحو 12.74 مليار دولار.

العملات المستقرة تحافظ على توازنها

حافظت تيثر (USDT) على استقرارها عند 0.9999 دولار، مع تداول يومي كبير تجاوز 53.94 مليار دولار.

كما استقرت يو إس دي كوين (USDC) عند 1.0002 دولار، بتغير طفيف سلبي نسبته -0.03%.

ارتفاعات قوية لعدد من العملات

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة 6.76% لتسجل 2.1519 دولارًا، محققة أداءً أسبوعيًا إيجابيًا.

سولانا (SOL) سجلت صعودًا يوميًا قويًا بلغ 8.68%، لتبلغ 131.73 دولارًا، وتفوقت أيضًا على المستوى الأسبوعي بنسبة 10.12%.

دوج كوين (DOGE) سجلت ارتفاعًا يوميًا بنسبة 5.12% إلى 0.1668 دولار.

كاردانو (ADA) ارتفعت بنسبة 5.37% إلى 0.6544 دولارًا.

تحركات ملفتة لعملات بديلة

Avalanche (AVAX) ارتفعت بنسبة 7.46% يوميًا و15.47% أسبوعيًا لتبلغ 20.37 دولارًا.

SUI صعدت بنسبة 6.91% إلى 2.33 دولارًا.

HBAR سجلت ارتفاعًا يوميًا بنسبة 4.80%.

Shiba Inu (SHIB) حققت مكاسب بلغت 2.74%.

عملات ناشئة تتصدر التداولات

من العملات الرقمية الأكثر نشاطًا خلال اليوم:

GALA/USD ارتفعت بنسبة 5.71%.

PEPE/USD صعدت بنسبة 7.57%.

عملة TRUMPo/USD قفزت بنسبة 8%، بينما شهدت نظيرتها TRUMP/USD تراجعًا حادًا بنسبة 33.29%.

مؤشرات التداول في السوق الأوروبية

ارتفع سعر بيتكوين مقابل اليورو إلى 75,274.2 يورو، بنسبة تغير يومي بلغت 2.75%، بينما بلغت قيمة إيثيريوم مقابل الدولار نحو 1,630.61 دولارًا.