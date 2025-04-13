أسعار العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات الأحد 13 أبريل 2025

شهدت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وترصد "البوابة نيوز" في هذا التقرير، أحدث تحركات أسعار الصرف بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

شراء: 51.2735 جنيه

بيع: 51.4113 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 56.7495 جنيه

بيع: 56.9071 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 66.2915 جنيه

بيع: 66.4953 جنيه

الدولار الكندي:

شراء: 36.3977 جنيه

بيع: 36.5059 جنيه

الفرنك السويسري:

شراء: 61.0471 جنيه

بيع: 61.2403 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

شراء: 35.2298 جنيه

بيع: 35.3269 جنيه

الدولار الأسترالي:

شراء: 31.6921 جنيه

بيع: 31.7927 جنيه

الكرونة السويدية:

شراء: 5.1526 جنيه

بيع: 5.1730 جنيه

الكرونة النرويجية:

شراء: 4.7354 جنيه

بيع: 4.7551 جنيه

الكرونة الدنماركية:

شراء: 7.6019 جنيه

بيع: 7.6227 جنيه

اليوان الصيني:

شراء: 6.9950 جنيه

بيع: 7.0141 جنيه

العملات العربية:

الريال السعودي:

شراء: 13.6584 جنيه

بيع: 13.6965 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 13.9584 جنيه

بيع: 13.9978 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 166.7972 جنيه

بيع: 167.2999 جنيه

الدينار الأردني:

شراء: 72.2162 جنيه

بيع: 72.6148 جنيه

الريال القطري:

شراء: 14.0629 جنيه

بيع: 14.1065 جنيه

الريال العُماني:

شراء: 133.1744 جنيه

بيع: 133.5496 جنيه

الدينار البحريني:

شراء: 136.0309 جنيه

بيع: 136.3911 جنيه