أسعار العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات الأحد 13 أبريل 2025

شهدت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وترصد "البوابة نيوز" في هذا التقرير، أحدث تحركات أسعار الصرف بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
شراء: 51.2735 جنيه
بيع: 51.4113 جنيه
اليورو الأوروبي:
شراء: 56.7495 جنيه
بيع: 56.9071 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء: 66.2915 جنيه
بيع: 66.4953 جنيه
الدولار الكندي:
شراء: 36.3977 جنيه
بيع: 36.5059 جنيه
الفرنك السويسري:
شراء: 61.0471 جنيه
بيع: 61.2403 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
شراء: 35.2298 جنيه
بيع: 35.3269 جنيه
الدولار الأسترالي:
شراء: 31.6921 جنيه
بيع: 31.7927 جنيه
الكرونة السويدية:
شراء: 5.1526 جنيه
بيع: 5.1730 جنيه
الكرونة النرويجية:
شراء: 4.7354 جنيه
بيع: 4.7551 جنيه
الكرونة الدنماركية:
شراء: 7.6019 جنيه
بيع: 7.6227 جنيه
اليوان الصيني:
شراء: 6.9950 جنيه
بيع: 7.0141 جنيه
العملات العربية:
الريال السعودي:
شراء: 13.6584 جنيه
بيع: 13.6965 جنيه
الدرهم الإماراتي:
شراء: 13.9584 جنيه
بيع: 13.9978 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء: 166.7972 جنيه
بيع: 167.2999 جنيه
الدينار الأردني:
شراء: 72.2162 جنيه
بيع: 72.6148 جنيه
الريال القطري:
شراء: 14.0629 جنيه
بيع: 14.1065 جنيه
الريال العُماني:
شراء: 133.1744 جنيه
بيع: 133.5496 جنيه
الدينار البحريني:
شراء: 136.0309 جنيه
بيع: 136.3911 جنيه