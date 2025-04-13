وزير خارجية النيجر: تحالف دول الساحل قد يتسع ليشمل دولا أخرى

أعلن وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري أن تحالف دول الساحل قد يتسع ليضم مزيدا من الدول في وقت لاحق.

وقال الوزير خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، يوم السبت: "هل يمكن لدول أخرى الانضمام إلى تحالف دول الساحل؟ أعتقد نعم. نحن لم نؤسس هذه المنظمة لثلاث دول فقط".

وتابع: "إذا أثار النموذج الذي نعرضه اهتماما لدى دول أخرى تعتبر أن من المجدي الانضمام إلى كونفدراليتنا، فنحن لن نعارض ذلك".

وأشار إلى أن هذا الأمر سيتطلب موافقة جميع الدول الثلاث التي تكون تحالف دول الساحل، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وفي الوقت ذاته حذر الوزير من محاولات دول أخرى زعزعة استقرار دول التحالف من خلال إرسال إرهابيين، مضيفا: "نحن لا نخشى البلدان الإفريقية، بل نخشى أنظمة إفريقية".

يذكر أن تحالف دول الساحل تم تأسيسه في سبتمبر عام 2023 من قبل النيجر ومالي وبوركينا فاسو لغرض تعميق التعاون في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد.