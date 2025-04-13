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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الألمانية تعتقل شخصا قتل أحد السكان المحليين باستخدام سكين

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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أعلنت الشرطة الألمانية إلقاء القبض على شخص نفذ هجوما بسكين ضد أحد السكان المحليين داخل إحدى محطات مترو برلين ما أسفر عن مقتل الضحية فيما لا تزال دوافع الجاني غير معروفة حتى الآن.

وجاء في بيان لشرطة برلين في حسابها على منصة "إكس": "السبت في فترة ما بعد الظهر، وقع حادث إجرامي خطير في محطة مترو "صوفي شارلوت بلاتس"، حيث تعرض أحد السكان المحليين لهجوم باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته".

وأشارت الشرطة إلى أن "المهاجم كان قد فرّ من مكان وقوع الجريمة، لكنها تمكنت من اللحاق به في أحد الشوارع القريبة قبل أن يبدأ بتهديدهم بسكين".

وأضافت شرطة برلين في بيانها: "في تلك اللحظة، اضطر رجال الأمن لإطلاق عدة طلقات لإيقافه، وتمكنوا من توقيفه واعتقاله. ولكنه أصيب بجروح خطيرة وهو الآن في المستشفى".

وأوضحت أن هوية ودوافع المهاجم لم تُحدد بعد، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في جريمة القتل.

كما تم تعليق حركة القطارات في جزء من خط المترو الذي وقع فيه الحادث بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين.

الشرطة الألمانية شخص قتل السكان المحليين استخدام سكين