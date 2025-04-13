غارات أمريكية تستهدف وسط وغرب اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثيين" اليمنية بأن غارات أمريكية عديدة استهدفت مديريات الصومعة وآل سالم والمنيرة هذه الليلة.

وأوضحت "المسيرة" أن "عدوانا أمريكيا استهدف المعهد المهني بمديرية الصومعة"، فيما استهدفت 3 غارات منطقة السهلين بمديرية آل سالم.

وأضافت أن "العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مديرية المنيرة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في منتصف مارس الماضي القوات الأمريكية بشن ضربات مكثفة ضد منشآت للحوثيين، ووفقا للقيادة المركزية للقوات الأمريكية، وتهدف العملية لحماية المصالح الأمريكية. وردا على ذلك، أعلنت جماعة الحوثيين شن سلسلة من الهجمات على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر.

وتواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد مواقع إسرائيلية وأخرى في البحر الأحمر، معلنة استهدافها للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ضمن حملتها لفرض حظر بحري تضامنا مع غزة.