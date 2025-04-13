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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تخضع موظفيها لاختبارات كشف الكذب

جهاز كشف الكذب
جهاز كشف الكذب
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كشفت شبكة "سي إن إن" أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تخضع موظفيها لفحوصات على جهاز كشف الكذب في إطار التحقيق لتحديد المسؤولين عن تسريبات تتعلق بالأمن القومي.

ونقلت الشبكة في تقرير لها: "خضع حوالي 50 موظفا لاختبارات كشف الكذب خلال الأسابيع الأخيرة.. ضمن جهود متصاعدة للقضاء على ما تصفه الوزارة بتسريب معلومات تمس الأمن القومي".

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات تشمل موظفي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ووفقا للشبكة، تم حتى الآن إيقاف أحد الموظفين إداريا وإخراجه من المبنى هذا الأسبوع بعد إجرائه اختبار "بوليغراف".

كما أفاد مصدر في الوكالة لـ"سي إن إن" بأن من المتوقع حدوث موجة استقالات جماعية بين العاملين في ظل تزايد الضغوط، مما يثير مخاوف بعضهم من تأثير ذلك على قدرة الوكالة على الاستجابة للطوارئ خلال موسم الأعاصير.

وزارة الأمن الداخلي الأمريكي موظفي اختبارات كشف الكذب