"واشنطن بوست" تكشف خطط ترامب لترحيل المهاجرين

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لترحيل مليون مهاجر أجنبي من البلاد خلال عامه الأول في منصبه.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب تضغط بشدة لترحيل المزيد من المهاجرين خلال العام الأول للرئيس في منصبه مع ظهور ذات الرقم المفضل باستمرار في الأحاديث الخاصة، وفقا لأربعة مسؤولين فيدراليين حاليين وسابقين هم على دراية مباشرة بخطة ترحيل الـ"مليون مهاجر"، حسب الصحيفة.

ويشار إلى أنه إذا تحقق هدف إدارة ترامب، ستتجاوز السلطات الأمريكية الحد الأقصى السابق بعد مرحلي هذا العام، والمسجل خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عند مستوى 400 ألف شخص.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن واشنطن تبحث عن طرق لطرد بعض الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية من الولايات المتحدة من أصل 1.4 مليون مهاجر ولكن لا يمكن طردهم لأن سلطات بلدانهم لا تقبل عودتهم أو لصعوبة العثور على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض السلطات الأمريكية مع 30 دولة لقبول المهاجرين من غير مواطني الدول المذكورة.

ووفقا للصحيفة، فإن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة يبلغ 11 مليون مهاجر غير شرعي يحق لهم الحصول على جلسة استماع في محكمة الهجرة قبل ترحيلهم، ولكن النظر في هذه القضايا قد يستغرق سنوات.