الولايات المتحدة.. اعتقال امرأة في فلوريدا بتهمة "الاتجار بالعظام البشرية"

الأحد 13/أبريل/2025 - 05:16 ص

أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن السلطات الأمريكية ألقت القبض على إمرأة مقيمة في مدينة أورانج سيتي بولاية فلوريدا بتهمة الاتجار غير المشروع بالعظام البشرية.

وذكرت الشبكة أن الشرطة تلقت تقريرا حول متجر محلي يبيع "العظام البشرية" عبر حسابه في خدمة "فيسبوك ماركت بليس" (خدمة الإعلانات المبوبة الخاصة بمنصة فيسبوك).

وأشارت إلى أن ضباط الشرطة تلقوا صورا من صفحة متجر "ويكيد وندرلاند" على فيسبوك، كانت تروج لتلك الأشياء.

ونقلت الشبكة عن شرطة المدينة قولها، إن "كيمبرلي شوبر، البالغة من العمر 52 عاما، قامت عمدا بشراء وطرح عظام بشرية للبيع عبر حساب متجرها المحلي في 'فيسبوك ماركت بليس'، وقد وُجهت إليها تهمة، المتاجرة بالأنسجة البشرية".

وفقا للمحققين، عرضت المتهمة للبيع عبر الإنترنت، قطعتين من جمجمة مقابل 90 دولارا، وعظمة ترقوة ولوح كتف بنفس السعر، وضلعا وفقرة عظمية مقابل 35 دولارا لكل منهما، وجمجمة كاملة مقابل 600 دولار.

وأكد تحليل العينات التي جمعتها الشرطة أن العظام تعود لبشر، وأن عمرها يتراوح بين 100 و500 عام.

من جانبها قالت شوبر، للشرطة إن العظام كانت "نماذج تعليمية"، وأن "متجرها يبيع تلك العظام منذ سنوات، إلا أنها لم تكن تعلم أنها غير قانونية في فلوريدا"، حيث أنه وفقا لقانون الولاية، يمكن بيع النماذج التعليمية بشكل قانوني.

وأكدت أن "جميع العظام تم شراؤها من بائعين خاصين، مشيرة إلى أن لديها وثائق لهذه المعاملات ولكنها لم تتمكن من تقديمها في تلك اللحظة".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الشرطة أطلقت سراح شوبر يوم الجمعة بكفالة قدرها 7500 دولار.