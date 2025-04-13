الشرطة الايطالية تقمع تظاهرة مؤيدة لفلسطين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن قوات الشرطة ووحدات مكافحة الشغب شنت حملة قمع ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين في مدينة ميلانو.

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن وحدات مكافحة الشغب تقدمت وسط الحشود التي كانت تهتف "الجميع يكره الشرطة"، مطلقة قنابل الغاز الذي غطّى الحشد.

وشارك في المسيرة آلاف الإيطاليين مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإدانة دور إيطاليا فيها، وأُلقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص.

هذا وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر جوا وبرا في عموم قطاع غزة مع فجر اليوم السبت، وهو اليوم الـ26 على استئنافه لحرب الإبادة، مسفرا عن سقوط المزيد من الضحايا، جلهم من النساء والأطفال.

وبحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، فإن "حصيلة استئناف حرب الإبادة منذ 18 مارس الماضي ارتفعت إلى 1563 شهيدا و4004 إصابات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 50933 شهيدا و116045 إصابة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023".