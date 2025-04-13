بريطانيا.. وزير السكك الحديدية قد يواجه غرامة لاستخدامه الهاتف أثناء القيادة

ذكرت صحيفة "التايمز" أن السلطات البريطانية قد تبدأ تحقيقا ضد وزير السكك الحديدية بيتر هندي، بتهمة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة حافلة في لندن خلال جولة خيرية.

ووفقا للصحيفة، كان هندي يقود حافلة "روت ماستر" الشهيرة ذات الطابقين أثناء قيامه بجولة في لندن خلال حدث لدعم مؤسسة خيرية الشهر الماضي، عندما لاحظ أحد الركاب أنه يستخدم الهاتف في أثناء القيادة.

وبحسب الصحيفة، قام الراكب بالتوجه إلى الشرطة وإبلاغها بالأمر، إلا أن السلطات الأمنية أكدت في البداية عدم وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق. وبعد ذلك، أكد الوزير نفسه للشرطة وقوع المخالفة وقدم اعتذاره الخالص عن هذا الخطأ.

ويضيف المنشور: "من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعرضه لفتح تحقيق ضده ولعقوبات جنائية ومراجعة محتملة للمعايير الوزارية".

ووفقا للقوانين البريطانية، يؤدي استخدام الهاتف المحمول في أثناء القيادة إلى إضافة ست نقاط جزائية إلى سجل السائق، ولسحب رخصة القيادة يجب الحصول على 12 نقطة خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني.

وفي بعض الحالات، قد تكون النتيجة هي حظر القيادة وغرامة أكبر تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.

ووفقا للصحيفة، من المحتمل ألا يواجه هندي حظرا على القيادة لأن لديه القليل من النقاط الجزائية.