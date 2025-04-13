ميرتس يعارض انضمام أوكرانيا للناتو والاتحاد الأوروبي قبل انتهاء النزاع

صرح زعيم الاتحادي المسيحي الديمقراطي، المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي قبل انتهاء نزاعها مع روسيا.

وقال ميرتس في تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، السبت، إن "أوكرانيا تمثل حالة خاصة من كل النواحي. هذا بلد أوروبي كبير جدا، لكنه بلد أوروبي في حالة حرب. ولا يمكن لبلد في حالة حرب أن يصبح عضوا في الناتو أو الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الوعد بالعضوية في الاتحاد الأوروبي له قوته، مثل آفاق الانضمام إلى الناتو، ولكن لحدوث ذلك يجب أن تنتهي الحرب أولا".

يذكر أن أوكرانيا قدمت طلبا للعضوية في الناتو في سبتمبر عام 2022. وتعهد الحلف خلال قمته الماضية في عام 2024 بدعم مد "طريق لا رجعة فيه" لعضوية أوكرانيا في الناتو، لكن بعض الدول الأعضاء في الحلف تعارض انضمام أوكرانيا إلى الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة بعد وصول دونالد ترامب إلى منصب الرئاسة.