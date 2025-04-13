زيلينسكي: نحقق في ملابسات إسقاط المقاتلة "إف-16" الأوكرانية

الأحد 13/أبريل/2025 - 02:51 ص

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن سلطات نظام كييف تحقق في ملابسات إسقاط المقاتلة "إف-16" الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلجرام": "نحن نحقق في ملابسات الحادث".

كما أكد زيلينسكي مقتل قائد المقاتلة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن مقتل الطيار البالغ من العمر 26 عاما بافلو إيفانوف أثناء تنفيذه مهمة قتالية في 12 أبريل الجاري، وهو ما أكده أيضا فلاديمير زيلينسكي، ولم يتم تحديد مكان وظروف وفاة الطيار. ولم يتم الإبلاغ أيضا عن أسباب الحادث.

وفي 29 أغسطس الماضي، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بخسارة أول طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" تم نقلها إلى أوكرانيا، وتجري لجنة خاصة التحقيق في أسباب الحادث.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كتبت في وقت سابق أن الطائرة "إف-16" تحطمت بسبب خطأ من الطيار، وصرحت نائبة البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا بأن الطائرة المقاتلة أسقطها نظام الدفاع الجوي "باتريوت" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب انعدام التنسيق بين الوحدات.

ولا يزال العدد الدقيق لطائرات "إف-16" التي زودت بها الدول الغربية أوكرانيا غير معروف. ولم تؤكد الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حتى الآن سوى فقدان طائرة واحدة من هذا الطراز.