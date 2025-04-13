غارات إسرائيلية تستهدف مستشفى المعمداني وسط غزة

أفادت قناة "العربية"، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وفي وقت سابق، مساء السبت، تعرضت مستشفى الأقصى في دير البلح لقصف إسرائيلي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون،، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شراب في حي المنارة شرقي المدينة، ما أسفر عن استشهاد كل من: مؤمن غسان شراب، وفرح أحمد شراب، ومحمد أحمد شراب.

كما أسفر قصف آخر استهدف منزلًا لعائلة أبو مصطفى شرق خان يونس عن إصابة عدد من الفلسطينيين.