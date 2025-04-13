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الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك يوم الأحد الموافق 13 أبريل وتوقعات الأبراج

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لكل برج شخصيته وصفاته التي تخصه وعلي ذلك تكون التنبؤ بتوقعات سلوكه مع الآخرين فاليك بها 

الحمل 

لا تقلق ستتحسن امورك 

الثور 

كن هادئ فالاوضاع لن تستمر هكذا 

الجوزاء 

اليوم ستجد سعادتك وابتسامتك ذلك لأنك ستفرح بانجازاتك 

السرطان 

ستتعدل اوضاهك اليوم وسيعوضك الله عن خسراتك 

الاسد 

برغم الضغوط  التي حولك الا ان الامور ستتحسن معك 

العذراء 

احذر أن تسيطر عليك الشعور بالملل والكأبه 

الميزان 

استقبل يومك بسعادة فالاجواء  جيده لتلقي الحظوظ والحصول علي الفرص 

العقرب 

يوم مشرق ،،ثق بنفسك واستغل الفرص 

القوس 

هدئ من روعك ..فالامور في صالحك فلا تردد ولا تتوتر  فكل يسير بسهولة  بأمر الله وتفاءل 

الجدي 

حاذر من مواجهة عاطفيه قد ترتتب عليها مشكله 

الدلو 

ناقش امورك بجرأة وعزيمه وتحلي بالتريث واعتمد في مناقشك علي المنطق والبراهين 

الحوت 

صحح حسباتك .لا تتأخر عن عملك اليوم ولا تأجله  كما لا تتذمر وتريث ولا تقبل بأي عرض قبل دراسته جيدا 

برج برج الحمل برج العقرب