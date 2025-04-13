احتفال مميز بكنيسة العائلة المقدسة في الأقصر بمناسبة يوبيل الرجاء

شهدت مساء أمس كنيسة العائلة المقدسة التابعة للآباء الفرنسيسكان في مدينة الأقصر احتفالًا روحيًا مميزًا بمناسبة “يوبيل الرجاء”، وذلك بحضور لفيف من الرهبان والراهبات التابعين للكنيسة اللاتينية.

وقد شرف الاحتفال كل من المطران كلاوديو والمنسنيور أنطوان، في إطار ما عُرف بـ”حجاج الرجاء”، حيث اجتمع المؤمنون والرهبان في أجواء مفعمة بالإيمان والرجاء، تجسيدًا للمعنى العميق لليوبيل كزمن للتجدد الروحي والتأمل في معاني الرجاء المسيحي.



احتفالا بالصلوات الطقسية

تضمن الاحتفال صلوات خاصة وقداسًا إلهيًا شارك فيه الحضور بخشوع، بالإضافة إلى كلمات تشجيعية من رجال الدين ركزت على أهمية الرجاء في حياة المسيحيين، وضرورة السير دومًا بثقة نحو المستقبل برفقة الله.

ويأتي هذا الحدث في إطار الاستعدادات الروحية ليوبيل 2025 الذي أعلن عنه الفاتيكان، تحت شعار “حجاج الرجاء”، والذي يدعو فيه البابا فرنسيس جميع المؤمنين ليكونوا شهودًا لرجاء حي في عالم يعاني من تحديات متزايدة.