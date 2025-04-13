بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الثاني بأحد الأبراج السكنية بشارع السمك بدائرة مركز شرطة إطسا، بمحافظة الفيوم، نتيجة ماس كهربائي تسبب فى اشتعال النيران دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا من أهالي شارع السمك بمركز إطسا، بنشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية.

وعلى الفور، هرعت سيارات المطافئ إلى مكان البلاغ، كما هرعت سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية والذي تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل بسرعة كبيرة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.