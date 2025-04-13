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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت وقطر ترحبان باستضافة سلطنة عمان المحادثات بين إيران وأمريكا

قطر - الكويت
قطر - الكويت
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رحبت الكويت وقطر باستضافة سلطنة عمان للمحادثات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالمحادثات، وعن أملها في أن تسهم في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة دعم الكويت لمسار الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية المسائل الخلافية والنزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدة بالمساعي الحميدة والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها سلطنة عمان في هذا الخصوص.

وأشادت وزارة الخارجية القطرية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) - بالروح الإيجابية التي سادتها المحادثات وتصريحات الطرفين بشأنها، إلى جانب الدور البناء الذي قامت به السلطنة في هذا السياق.

وأكدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لنهج الدبلوماسية والحوار لحل كافة القضايا العالقة بين أمريكا وإيران، في إطار إيمانها الراسخ بأهمية توطيد الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

الكويت قطر عمان إيران الولايات المتحدة الأمريكية