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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت وفا بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة شراب في حي المنارة شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد: مؤمن غسان شراب، وفرح أحمد شراب، ومحمد أحمد شراب، مضيفا أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء قصف الاحتلال منزلا آخر يعود لعائلة أبو مصطفى شرق المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50،933 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116،450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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