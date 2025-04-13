اليوم.. إجراء قرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا للشباب بعد التحاق تونس

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء نتيجة قرعة بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٠ عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من الأحد ٢٧ أبريل الجاري وحتى ١٨ مايو ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة وإسناد التنظيم إلى القاهرة، وكذلك ضم منتخب تونس ليكون البديل لمنتخب كوت ديفوار .

وحدد "كاف" اليوم الأحد موعدًا القرعة الجديدة للمنتخبات المشاركة لإتاحة الفرصة للمنتخبات للاستعداد للبطولة خاصة أنها مؤهلة إلى كأس العالم تحت ٢٠ عامًا، التي تستضيفها تشيلي في نهاية عام ٢٠٢٥.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF منح مصر حق تنظيم أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة بعد اعتذار كوت ديفوار.

وتشهد النهائيات، المقرر إجراؤها من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو ٢٠٢٥، مشاركة ١٣ منتخبا يتنافسون على اللقب القاري، و٤ مقاعد مؤهلة إلى كأس العالم تحت ٢٠ سنة، تشيلي ٢٠٢٥

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أن ملاعب الدفاع الجوي والكلية الحربية وهيئة قناة السويس جاهزة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة، المقررة نهاية أبريل الجاري.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لـ"البوابة" إن استاد القاهرة الدولي في الصورة لاستضافة الافتتاح أو نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة.

وأضاف، أن هناك تنسيقا بين وزارة الشباب واتحاد الكرة والشركة المتحدة والجهات المعنية لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر كما هو معتاد في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تملكه مصر من بنية تحتية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى جعلت جميع الاتحادات القارية والدولية تتسابق لإقامة البطولات في مصر .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن استضافة مصر لهذه البطولة يعكس ريادتها على مستوى القارة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة تضع كامل إمكاناتها لدعم نجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة.

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد على جميع المستويات، لضمان تنظيم يليق باسم مصر ويعزز من فرص منتخب الشباب في المنافسة والتأهل لكأس العالم.

ومن ناحيته وضع اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة خطة إعداد مكثفة لمنتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه، المدير الفني للاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة والمنافسة على اللقب والتأهل إلى كأس العالم.