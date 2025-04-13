في غياب محمد عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ستراسبورج بالدوري الفرنسي

حقق فريق نيس، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، تعادلًا قاتلًا بنتيجة 2-2، أمام مضيفه ستراسبورج، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب المينو، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت مباراة ستراسبورج ضد نيس غياب الدولي المصري محمد عبد المنعم؛ بسبب عدم الجاهزية البدنية، حيث تعرض لإصابة في الساق قبل أن يعود لاستئناف التدريبات يوم الجمعة الماضي.

مباراة ستراسبورج ضد نيس

افتتح فريق نيس التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق ميلفن بارد، ليتقدم رفاق محمد عبد المنعم في الشوط الأول بهذا الهدف.

وتمكن ستراسبورج من إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 عن طريق إيمانويل إيميجا، قبل أن يضيف سام أمياو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي المحتسب بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة، أحرز يوسف ندايشيمي هدف التعادل لفريق نيس، ليمنح الضيوف نقطة ثمينة في الوقت القاتل.

أرقام محمد عبد المنعم مع نيس

شارك محمد عبد المنعم في 10 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه لعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق ستراسبورج إلى 50 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما حل نيس في سادسًا بـ48 نقطة.