وفاة شخصين وإصابة 11 أخرين في حادث تصادم بأسيوط

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع حادث تصادم وقع بين أتوبيس "ميني باص" وسيارتين ملاكي على طريق عرب العوامر بنطاق مركز أبنوب، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، ووجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفيين وأوجه الرعاية الطبية للمصابين، والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين ملاكي بطريق عرب العوامر بالقرب من الكمين بنطاق مركز أبنوب ووجود متوفيين ومصابين.

حيث انتقل المحافظ على الفور إلى موقع الحادث كما انتقلت سيارات الإسعاف والدكتور محمد مصطفى مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم بين أتوبيس "ميني باص" يحمل لوحات رقم (ر م ع 7468) وسيارة ملاكي رقم (ي أ ر 8179) مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط.

ووجه «أبو النصر»، مسئولي التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة المقررة في هذا الشأن للمصابين والمتوفيين وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء، والدفع بأوناش وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة لرفع الأتوبيس وتسيير الحركة المرورية بالطريق، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة للالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة لضمان سلامة المواطنين.