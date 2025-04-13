المشرف على تشغيل المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية تتفقد مستشفى شرق المدينة

قامت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية ومدير المركز الأفريقي لصحة المرأة، بجولة تفقدية مفاجئة على مستشفى شرق المدينة التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

في إطار حرص وزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ للمواطنين على مدار 24 ساعة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مرور مفاجئ المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية

جاءت الجولة برفقة اللجنة المشكلة لمتابعة وإشراف مستشفيات الأمانة بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الدكتور عبد الله الفرماوي مدير المستشفى، حيث تم تفقد جميع أقسام المستشفى، مع التركيز على أقسام الطوارئ والغسيل الكلوي، لمتابعة انتظام سير العمل، وضمان الانضباط الإداري، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات بهدف العمل على تذليلها ووضع حلول فورية لها.

وأشادت اللجنة بمجهودات الفريق الطبي بقسم الغسيل الكلوي، حيث التقت بعدد من مرضى الشيفت الليلي الذين أثنوا على جودة الرعاية الطبية والخدمة المقدمة لهم، كما وجهت اللجنة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقسم على جهودهم الكبيرة، والتزامهم بتوفير بيئة آمنة للمرضى، وضمان استدامة تشغيل الوحدة.

مستشفى شرق المدينة يضم 51 ماكينة غسيل كلوي

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد أن مستشفى شرق المدينة يضم 51 ماكينة غسيل كلوي تعمل على مدار اليوم في 4 شيفتات، وتخدم نحو 153 مريضًا، ليصل إجمالي عدد جلسات الغسيل السنوية إلى قرابة 20،246 جلسة، بالإضافة إلى استقبال جميع حالات الطوارئ على مدار الأسبوع.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الفرماوي مدير المستشفى، أن بابه مفتوح دائمًا لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هاتفه متاح للجميع في إطار تعزيز التواصل مع المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.