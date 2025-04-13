الوداد والرجاء يتعادلان في ديربي الدوري المغربي

انتهت قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المغربي، والتي جمعت بين الغريمين التقليديين الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

حسم التعادل الإيجابي مباراة الوداد ضد الرجاء في مواجهة الديربي التي اتسمت بالإثارة والندية، ولكنها لم تشهد فائزًا في النهاية.

مباراة الوداد ضد الرجاء

وجاء هذا التعادل في ظل حسم فريق نهضة بركان لقب بطولة الدوري المغربي لصالحه منذ عدة جولات.

كما يعتبر فريق الجيش الملكي هو المستفيد الأكبر من نتيجة مباراة الوداد ضد الرجاء، حيث يمنحه هذا التعادل فرصة الابتعاد بالمركز الثاني المؤهل مباشرة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

هدفا مباراة الوداد ضد الرجاء في ديربي الدوري المغربي

تمكن الوداد من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 18، إثر عرقلة داخل منطقة العمليات، ليترجمها بنجاح اللاعب محمد رايحي إلى هدف التقدم لصالح وداد الأمة.

ولم يدم تقدم الوداد طويلًا، حيث نجح الرجاء في تعديل النتيجة في الدقيقة 27، إذ جاء الهدف عن طريق توغل مميز للاعب صابر بوجرين داخل منطقة الجزاء، ليرسل عرضية أرضية متقنة استقبلها المهاجم الحسين رحيمي ببراعة وأودعها الشباك، معلنًا عن هدف التعادل للنسور الخضر.

ترتيب الوداد والرجاء في الدوري المغربي

وبهذا التعادل، رفع فريق الوداد رصيده إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي، بينما ارتفع رصيد الرجاء إلى 38 نقطة ليحتل المركز التاسع.