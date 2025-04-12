محمد يحيى وفهد الزاهد يطلقان مشاريع موسيقية غنائية جديدة

يستعد الملحن محمد يحيى والمنتج الموسيقي فهد الزاهد لإطلاق تعاون فني جديد، حيث يعكف الثنائي حاليًا على تحضير مشاريع غنائية وموسيقية لكبار نجوم مصر والعالم العربي، إلى جانب مبادرات لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال الغناء والموسيقى، و من المتوقع أن يكون تعاون يحيى والزاهد بمشاركة المخرجة المصرية المبدعة بتول عرفة.

يُعد محمد يحيى أحد أبرز الملحنين ليس في مصر فحسب، بل على مستوى العالم العربي، حيث تعاون مع عمالقة الغناء والموسيقى مثل عمرو دياب وجورج وسوف ومحمد حماقي وإليسا وماجد المهندس ولطيفة والعسيلي وغيرهم.

كما يتمتع يحيى بموهبة غنائية قدم من خلالها أعمالًا عدة، إضافة إلى تأليفه الموسيقى التصويرية لأعمال فنية متميزة في السينما والدراما التلفزيونية.