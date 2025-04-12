يوفنتوس يستعيد التوازن بالانتصار على ليتشي في الدوري الإيطالي

استعاد فريق يوفنتوس نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

حسم يوفنتوس نتيجة مباراته ضد ليتشي، في شوطها الأول بتسجيل هدفي الفوز، قبل أن يقلص الضيوف الفارق في الشوط الثاني.

مباراة يوفنتوس ضد ليتشي

افتتح الهولندي تيون كوبمينيرز التسجيل مبكرًا لصالح يوفنتوس بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة البداية، مانحًا فريقه بداية مثالية.

وعزز التركي الصاعد كينان يلدز تقدم يوفنتوس في الدقيقة 33، مسجلًا الهدف الثاني بمهارة ليمنح فريقه أريحية نسبية قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 87، قلص فريق ليتشي الفارق عن طريق مدافعه فيديريكو باسكيروتو، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

وبهذا الفوز، استعاد يوفنتوس طعم الانتصارات سريعًا بعد تعادله المخيب في الجولة الماضية أمام روما بهدف لمثله.

ترتيب الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة، ليقفز مؤقتًا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، معززًا حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد فريق ليتشي عند 26 نقطة، ليظل في المركز السابع عشر في جدول الترتيب، وبات مهددًا بالهبوط.