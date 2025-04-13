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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مسيرة الشعانين في عينكاوة: «أُوشعنَّا لِٱبْنِ دَاوُدَ!»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انطلقت مساء أمس السبت الموافق 12 أبريل 2025، مسيرة الشعانين المجيدة تحت الشعار الإنجيلي: «أُوشعنَّا لِٱبْنِ دَاوُدَ! مُبَارَكٌ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ! أُوشعنَّا فِي ٱلْأَعَالِي» (متى 21: 9).

شارك في المسيرة راعي الابرشية مار نيقوديموس داؤد متي شرف، إلى جانب قداسة البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية، والمطران مار بشار متي وردة، مطران أبرشية أربيل للكلدان، والمطران مار نثنائيل نزار عجم، مطران أبرشية حدياب للسريان الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة الأجلاء من جميع الكنائس، وجمع غفير من المؤمنين.

وانطلقت المسيرة من كاتدرائية مار يوحنا المعمذان متجهة نحو مزار مار إيليا في عينكاوة، وسط أجواء روحية عامرة بالتسبيح والرجاء، تعبيرًا عن وحدة الإيمان وفرح المؤمنين بهذه المناسبة المقدسة.

أربيل الاشورين أقباط مسيرة الشعانين