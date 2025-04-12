برشلونة يعود لكتالونيا بفوز صعب على ليجانيس في الدوري الإسباني

انتزع فريق برشلونة فوزًا صعبًا خارج الديار على حساب مضيفه ليجانيس بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بوتاركي البلدي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة ليجانيس ضد برشلونة، ضربة موجعة للفريق الكتالوني في الدقيقة 41، حيث تعرض الظهير الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب، ليحل محله زميله جيرارد مارتن بقرار من المدرب هانز فليك.

مباراة ليجانيس ضد برشلونة

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح برشلونة في الدقيقة 48، بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، عن طريق هدف عكسي سجله مدافع ليجانيس خورخي سانز.

وحاول سانز اعتراض عرضية متقنة من الجناح البرازيلي رافينيا، إلا أن الكرة اصطدمت به وتحولت إلى داخل شباك فريقه، مانحة التقدم للبلوجرانا، ليعود برشلونة إلى إقليم كتالونيا بالثلاث نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني

بتلك النتيجة، عزز فريق برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 28 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ويصبح مهددًا بالهبوط للدرجة الأدنى.