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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الناشئين يحقق الفوز علي أنجولا ويعبر للمونديال

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
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حقق منتخب  مصر الفوز علي منتخب أنجولا تحت 17 سنة وتأهل الي مونديال الشباب ضمن المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025).

‎وحرص الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الذي بدأ لقاء الكاميرون بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والذي حقق من خلاله انتصاره الوحيد في البطولة، وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

‎تشكيل منتخب مصر للناشئين:

‎عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) –  مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

منتخب الناشئين يفوز مونديال