رونالدو يقود النصر لريمونتادا مثيرة على الرياض بالدوري السعودي

قاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه النصر لانتصار مثير على الرياض بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة النصر ضد الرياض ريمونتادا قوية بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية العالمي خلال مشاركته أساسيًا من بداية اللقاء حتى نهايته.

مباراة النصر ضد الرياض

سيطر فريق النصر على مجريات الشوط الأول، وشن العديد من الهجمات على مرمى الضيوف، لكن تلقت شباكه هدفًا عكس سير اللقاء، حيث استغل فايز سليماني كرة عائدة من يد الحارس بينتو بعد تصديه لتسديدة قوية، ليضعها بنجاح في الشباك، مانحًا فريقه الأسبقية في الدقيقة 45+2.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح النصر في العودة سريعًا إلى المباراة، حيث تمكن رونالدو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56 بصناعة من زميله السنغالي ساديو ماني.

ولم يكتف رونالدو بهدف التعادل، فبعد 8 دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 64، قاد رونالدو النصر للريمونتادا بتسجيل الهدف الثاني ببراعة، وذلك بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة جزاء الرياض.

كما شهدت مباراة النصر ضد الرياض في دقائقها الأخيرة حالة طرد، وذلك لمدافع فريق الرياض أحمد عسيري، بعدما أشهر له حكم اللقاء البطاقة الحمراء مباشرة عقب تدخل عنيف على جون دوران في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

أرقام رونالدو في الدوري السعودي

بذلك، شارك كريستيانو رونالدو في 26 مباراة مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أخرى.

ترتيب الدوري السعودي

وبهذا الفوز الثمين، رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى 57 نقطة، ليواصل تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، ويقلص الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 34 نقطة في المركز التاسع.