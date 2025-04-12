وزير الاتصالات يعلن إطلاق اسم دكتورة ريم بهجت على قاعة المؤتمرات بجامعة مصر المعلوماتية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “انعى ببالغ الحزن واترحم على زميلة عزيزة وأستاذة فاضلة وعالمة جليلة الدكتورة ريم بهجت التي شاركت معاها في تأسيس جامعة مصر المعلوماتية، وكان لنا رؤية مشتركة حول دور الجامعة ورسالتها و آفاقها وتطلعنا معنا لتحقيقها”.

العلم والقدرة الإدراية والتفاني في العمل

وتابع طلعت خلال مؤتمر الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، اليوم السبت، بمقر جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير بيتر موليما سفير المملكة الهولندية، الدكتورة ريم بهجت لها خصائص مختلفة تمزج ما بين العلم والقدرة الإدراية والتفاني في العمل، والرؤية الرحبة المستنيرة والقدرة الفائقة على تحقيق هذه الرؤية.

وتابع طلعت “الحديث عن دكتورة ريم يطول في شرح تفاصيلها سواء سيرتها العطرة وذاكرها التي سوف تظل في قلوب وعقول ووجدان كل من تزامن معاها وعمل معها، ولذلك قد اتفقت مع مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية على إطلاق اسم دكتورة ريم بهجت على قاعة المؤتمرات بالجامعة”.