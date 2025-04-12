مريم محمود الجندي تحيي ذكرى وفاة والدها السادسة: قلبي لم يعتد غيابك

أحييت الفنانة الشابة مريم محمود الجندي ذكرى وفاة والدها السادسة، حيث نشرت صورة مع الفنان الراحل محمود الجندي بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وقالت مريم محمود الجندي: “الذكرى السنوية السادسة لوفاة أبي 6 سنوات مرّت، وما زال وجعي كما هو، وما زال الدعاء لك لا ينقطع”.

وأضافت مريم محمود الجندي: “لا يزال قلبي لم يعتد غيابك، وكل ما هو جميل لا يزال يذكرني بك، اللهم ارحم أبي بقدر ما أحببناه، وبقدر ما كان عطوفًا، حنونًا، كريم النفس”.

مريم محمود الجندي تعيش حالة نشاط فني

قدمت الفنانة مريم محمود الجندي في الموسم الرمضاني الماضي بعملين حققت من خلالهم نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، حيث شاركت في مسلسل "العتاولة 2" مع كل من، أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وشاركت أيضًا في مسلسل "ولاد الشمس" مع أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.