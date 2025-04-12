منتخب مصر يعزز تقدمه بالهدف الثاني في شباك أنجولا

تمكن منتخب مصر من إحراز الهدف الثاني في شباك أنجولا تحت 17 سنة ضمن المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025).

أحرز الهدف اللاعب حمزة عبد الكريم خلال الدقيقة 69.

الجهاز الفني

وحرص الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الذي بدأ لقاء الكاميرون بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والذي حقق من خلاله انتصاره الوحيد في البطولة، وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر للناشئين:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).