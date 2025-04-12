ملاك البابا تحصد جائزة "Inspiration Award" عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

فازت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، بجائزة "Inspiration Award" المرموقة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن فعاليات "Women in Payments"، في تكريم دولي يعكس تأثيرها البارز ومسيرتها المتميزة في قيادة قطاع الخدمات المالية.

منافسة قوية بين 17 قيادية من المنطقة

جاء فوز ملاك البابا بعد منافسة مع 17 قيادية نسائية من مختلف دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سلطت الجائزة الضوء على إنجازاتها ومساهماتها في دعم التنوع والابتكار، وما تمثله من نموذج ملهم للمرأة القيادية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في بيئة العمل.

رؤية نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولًا

عبّرت ملاك البابا عن فخرها بهذا التقدير، مؤكدة أن الجائزة تمثل دعمًا لكل امرأة تطمح للريادة، ورسالة واضحة بأن تمكين المرأة هو أساس لمجتمع أعمال مستدام وأكثر توازنًا وعدالة اجتماعية.

وشددت على أهمية الإيمان بقدرة المرأة على إحداث تغيير حقيقي في مختلف القطاعات.

تقدير عالمي لنجاحات المرأة المصرية

يُعد هذا التكريم شهادة جديدة على الكفاءة والريادة التي تتمتع بها المرأة المصرية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة في صناعة المدفوعات والخدمات المالية التي تشهد تنافسًا عالميًا متسارعًا، وتؤكد أن القيادات النسائية قادرة على تصدر المشهد وتغيير قواعد اللعبة.