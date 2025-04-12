دمج النباشين في منظومة النظافة بالإسكندرية لتحويلهم إلى طاقة إيجابية

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة – إحدى شركات المقاولون العرب والمُكلَّفة بأعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية – أن الشركة استجابت لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بشأن دمج النباشين ضمن منظومة النظافة بالمحافظة وتحويلهم إلى طاقة إيجابية.

تطوير منظومة النظافة

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين مستوى الأداء البيئي، حيث شدّد االمحافظ، خلال اجتماعه مع حسام إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة النباشين الذين يعملون خارج الإطار القانوني والمنظومة البيئية الرسمية، مما يُضعف من جهود الشركة ويؤثر سلباً على مستوى النظافة بالمحافظة.

وقد وجّه المحافظ بدمج النباشين في المنظومة البيئية بشكل منظم للاستفادة من طاقاتهم في جمع وفرز المخلفات بطريقة قانونية، تضمن تحسين ظروفهم المعيشية والمساهمة في إنجاح منظومة النظافة.

وبناءً عليه، كلّف حسام إمام قيادات الشركة بعقد اجتماع موسع مع عدد من ممثلي النباشين، جرى خلاله استعراض الآثار السلبية للعمل العشوائي خارج إطار المنظومة، وما يسببه من أضرار بيئية وتشوه بصري، كما تم الاستماع إلى التحديات التي يواجهها النباشون.

وأكدت الشركة خلال الاجتماع استعدادها للتعاون، من خلال التنسيق مع المحافظة لتخصيص أماكن مناسبة لجمع وفرز القمامة خارج المناطق السكنية، مجهزة وفقًا للاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسمح للنباشين بالعمل بشكل منظم وتحت مظلة رسمية بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

ويُقدَّر عدد النباشين في محافظة الإسكندرية بحوالي 500 فرد، يعمل معظمهم داخل الكتلة السكنية. ووفقًا للمقترحات الجديدة، سيتم نقل أنشطة الجمع والفرز إلى مواقع مخصصة خارج المناطق السكنية، مع تنظيم العلاقة بين النباشين من جهة، والشركة واتحادات الملاك والسكان من جهة أخرى، لتحقيق تكامل فعّال في المنظومة البيئية وتحقيق منفعة مشتركة لجميع الأطراف.

من جانبه، أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي بالشركة، أن الأستاذ حسام إمام شدّد على أهمية تنفيذ توجيهات معالي محافظ الإسكندرية بشكل كامل، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحقيق رضا المواطن السكندري.