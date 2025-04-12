وظائف الأزهر الشريف 2025 للمعلمين بسوهاج.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمين مساعدين في تخصص رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، ضمن مسابقة حديثة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في خطوة جديدة لدعم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل مميزة للشباب، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الأزهري وسد العجز في الكوادر التربوية المؤهلة.

وظائف الأزهر الشريف بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن احتياجها لتعيين عدد من معلمي رياض الأطفال بالإدارات التعليمية، تأتي هذه المبادرة وفقًا لعدد من المعايير والشروط الواضحة والمُعلنة، بناءً على الإعلان الرسمي المنشور على بوابة الوظائف الحكومية.

تفاصيل المسابقة

يبدأ التقديم للمسابقة اعتبارًا من 17 حتى 30 أبريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية؛ حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة قبل تسجيل طلباتهم.

شروط التقدم للوظيفة

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا.

- المؤهل: مؤهل عالٍ في تخصص رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو التربية النوعية.

- التقدير: لا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية حديثة.

- الرقم القومي وجه أول ساري.

- الرقم القومي وجه ثاني ساري.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- دبلوم تربوي رياض أطفال.

- إيصال الإيداع البنكي.

طريقة التقديم

للتقديم على وظائف معلم مساعد رياض الأطفال بالأزهر، يجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة بوابة الوظائف الحكومية.

2. الاطلاع على الشروط والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

3. تجهيز المستندات المطلوبة وتحميلها إلكترونيًا على الموقع.

4. إرسال الطلب خلال الفترة المحددة من 17 إلى 30 أبريل 2025.

وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن عملية الاختيار ستكون وفق معايير دقيقة لضمان تعيين الأكفاء، ودعا المتقدمين إلى متابعة بوابة الوظائف الحكومية بانتظام للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة.

للتقديم، يرجى زيارة الموقع التالي: [بوابة الوظائف الحكومية](https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==)

تأتي المسابقة ضمن خطة الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير العملية التعليمية وسد العجز في معلمي رياض الأطفال بهدف تحسين جودة التعليم وفق أحدث المعايير التربوية لضمان تقديم تعليم جيد للأطفال في هذه المرحلة الهامة.