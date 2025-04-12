أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم السبت 12 أبريل 2025

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم السبت 12 أبريل 2025 تحركات ملحوظة في أسعار أبرز العملات المشفرة، وسط تزايد في حجم التداولات وزخم إيجابي على عدد من الرموز الرقمية الكبرى. وجاءت بيتكوين في صدارة العملات من حيث القيمة السوقية، بينما حققت سولانا وإيثريوم مكاسب قوية، مما أضفى أجواءً من التفاؤل الحذر بين المستثمرين.

أداء أبرز العملات الرقمية اليوم

بيتكوين (BTC) سجلت سعرًا بلغ 84,887.9 دولارًا بارتفاع يومي بنسبة +1.22%، مع حجم تداول تجاوز 25.76 مليار دولار، وقيمة سوقية اقتربت من 1.69 تريليون دولار.

إيثريوم (ETH) ارتفعت بنسبة +4.76% لتسجل 1,640.09 دولارًا، رغم تراجعها بنسبة -8.05% على مدار الأسبوع. وبلغت قيمتها السوقية نحو 198.84 مليار دولار.

سولانا (SOL) كانت من أبرز الرابحين اليوم بنسبة صعود +8.20%، وسجلت 130.76 دولارًا، بقيمة سوقية بلغت 67.74 مليار دولار.

تيثر (USDT) واصلت استقرارها شبه الكامل عند 0.9999 دولارًا مع تداولات قوية وصلت إلى 53.95 مليار دولار، محافظة على هيمنتها بنسبة 74.52% من سوق العملات المستقرة.

ريبل (XRP) صعدت بنسبة +4.55% لتسجل 2.1387 دولارًا، فيما بلغت القيمة السوقية حوالي 124.90 مليار دولار.

بينانس كوين (BNB) ارتفعت إلى 596.20 دولارًا بنسبة +1.38%، بقيمة سوقية قاربت 85.08 مليار دولار.

كاردانو (ADA) ارتفعت إلى 0.6551 دولارًا، مسجلة نسبة صعود +4.32%.

دوج كوين (DOGE) صعدت بنسبة +3.85% لتصل إلى 0.1659 دولارًا.

أكثر العملات نشاطًا وتداولًا

برزت بيتكوين كأكثر العملات نشاطًا في السوق، حيث تراوحت أسعارها بين 82,828 و85,392.6 دولارًا خلال اليوم. كما حققت إيثريوم مكاسب قوية، ووصلت إلى أعلى مستوى عند 1,669.59 دولارًا.

أما سولانا، فقد لامست 131.60 دولارًا كأعلى سعر لها اليوم، بينما كانت من أبرز العملات من حيث نسب النمو اليومية.

وسجلت عملات أخرى مثل TRON وShiba Inu وAvalanche (AVAX) وChainlink (LINK) وBitcoin Cash (BCH) ارتفاعات تراوحت بين +2% إلى +13%، ما يشير إلى انتعاش ملحوظ في شريحة كبيرة من العملات البديلة.

عملة PEPE قفزت بنسبة +6.95% في ظل زخم تداول نشط.

عملة TRUMPo شهدت تقلبات حادة، حيث ارتفعت بنسبة +4.03% في أحد الأزواج، بينما تراجعت بنسبة -15.78% في زوج آخر.

MANTRA (OM) تراجعت بنسبة -1.85% إلى 6.2806 دولارًا، رغم أداء إيجابي عام في السوق.

توجهات السوق والتحليل العام

تشير التحركات الحالية إلى موجة صعود ملحوظة في سوق العملات الرقمية يقودها الأداء الإيجابي لبيتكوين وإيثريوم وسولانا، مدعومة بارتفاع في أحجام التداول وتزايد اهتمام المستثمرين. ورغم بعض التراجعات في عملات معينة، إلا أن المزاج العام يميل إلى التفاؤل الحذر في ظل ترقب الأسواق لمزيد من المؤشرات التقنية والأساسية خلال الأيام المقبلة.