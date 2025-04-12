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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

طارق فهمي: مقترح عودة الألقاب "طوبة" في المياه الراكدة

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
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رفض الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، دعوة الدكتور أسامة الغزالي حرب إلى إعادة إحياء الألقاب، وعلى رأسها لقب الباشا، مقابل مساهمات مالية أو أعمال يقدمها مستحقو تلك الألقاب للدولة، مؤكداً أن عودة الألقاب هي طوبة في المياه الراكدة، وأن مثل هذه الألقاب عفى عليها الزمن.

عودة للطبقية 
وأضاف فهمي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن مثل هذه المقترحات ستزيد من الانقسام بين الشعب المصري، وما هو إلا عودة للطبقية التي تجاوزها الشعب المصري منذ فترة طويلة من الزمن، مشيراً إلى أن هذا المقترح مخالف للدستور وفقاً للمادة ٢٦، والتي تحظر الرتب المدنية بشكل قاطع، وبالتالي الحديث عن هذا الأمر هي مخالفة دستورية، عودة للطبقية وانقسام الشعب بين الأغنياء والفقراء.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الألقاب لاتوجد إلا في الجيش المصري، نظرا للتدرج الوظيفي للتوضيح، وهم من يستحقون بالفعل.
وأشار إلى أن لقب باشا يذكرنا بعهد الاحتلال والبرجوازية وهي أمور عاني منها الشعب المصري كثيراً، لا يجب العودة إليها مرة أخرى.

الدكتور طارق فهمي لقب الباشا الدكتور أسامة الغزالي