عودة نجم مصاب.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، ضيفًا على نظيره ألافيس بملعب مينديزوروتزا، في لقاء ينطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

عودة داني سيبايوس لقائمة ريال مدريد

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس عودة لاعب خط الوسط داني سيبايوس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويزين الفرنسي كيليان مبابي قائمة ريال مدريد أمام ألافيس، رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة غريمه التقليدي، بينما يتواجد ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، سيرجيو ميستيري، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك فيليبي، رودريجو جوس، براهيم دياز.