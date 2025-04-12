ads
السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عودة نجم مصاب.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، ضيفًا على نظيره ألافيس بملعب مينديزوروتزا، في لقاء ينطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

عودة داني سيبايوس لقائمة ريال مدريد

 

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس عودة لاعب خط الوسط داني سيبايوس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويزين الفرنسي كيليان مبابي قائمة ريال مدريد أمام ألافيس، رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة غريمه التقليدي، بينما يتواجد ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

 

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، سيرجيو ميستيري، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك فيليبي، رودريجو جوس، براهيم دياز.

ريال مدريد ألافيس قائمة ريال مدريد قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس قائمة ريال مدريد أمام ألافيس سيبايوس الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وألافيس